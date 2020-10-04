川普復原狀況良好！白宮幕僚長稱先前病況一度令人憂心
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週六 (3 日) 白宮的總統醫生康利 (Sean Conley) 於沃爾特里德國家軍事醫療中心最新指出，目前川普情況很好，且不需要氧氣輔助，精神狀況也不錯，醫療團隊對川普使用瑞德西韋 (Remdesivir) 後的復原進度十分滿意。
而白宮幕僚長 (Mark Meadows) 也證實，川普過去 24 小時的部分健康指標非常令人擔憂，而未來 48 小時將是治療的關鍵時期，而目前病況良好、醫生滿意生命徵象。
美國定於 11 月 3 日舉行的大選日漸臨近，以下為《彭博社》統計最新白宮官員、政界人士的新冠病毒檢測結果列表：
截至目前新型冠狀病毒檢測呈陽性的人士：
- 美國總統川普 (Donald Trump)
- 第一夫人梅蘭妮亞川普 (Melania Trump)
- Hope Hicks，川普總統高級顧問
- Bill Stepien，川普競選經理
- Chris Christie，前紐澤西州州長，曾幫助川普準備首輪辯論會
- Kellyanne Conway，前白宮高級顧問
- Ronna McDaniel，共和黨全國委員會主席
- Mike Lee，猶他州共和黨籍聯邦參議員
- Thom Tillis，北卡羅萊納州共和黨籍聯邦參議員
- Ron Johnson，威州共和黨籍聯邦參議員
截至目前新冠病毒檢測呈陰性的人士：
- 拜登 (Joe Biden)，民主黨總統候選人，及妻子吉爾拜登 (Jill Biden)
- Kamala Harris，民主黨副總統候選人
- Nancy Pelosi，眾議院議長
- Mike Pence，副總統，及妻子 Karen Pence
- Mark Meadows，白宮幕僚長
- 梅努欽 (Steven Mnuchin)，財政部部長
- 庫德洛 (Larry Kudlow)，白宮經濟顧問
- Alex Azar，衛生及公眾服務部部長
- Amy Barrett，川普的最高法院大法官被提名人
- Jason Miller，川普競選助手
- Rudy Giuliani，川普律師
- Ted Cruz，德州共和黨籍聯邦參議員
- Ben Sasse，內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員
- Ivanka Trump 和 Jared Kushner，高級顧問
- DonaldTrumpJr，川普長子