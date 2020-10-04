川普復原狀況良好！白宮幕僚長稱先前病況一度令人憂心

週六 (3 日) 白宮的總統醫生康利 (Sean Conley) 於沃爾特里德國家軍事醫療中心最新指出，目前川普情況很好，且不需要氧氣輔助，精神狀況也不錯，醫療團隊對川普使用瑞德西韋 (Remdesivir) 後的復原進度十分滿意。

而白宮幕僚長 (Mark Meadows) 也證實，川普過去 24 小時的部分健康指標非常令人擔憂，而未來 48 小時將是治療的關鍵時期，而目前病況良好、醫生滿意生命徵象。

美國定於 11 月 3 日舉行的大選日漸臨近，以下為《彭博社》統計最新白宮官員、政界人士的新冠病毒檢測結果列表：

截至目前新型冠狀病毒檢測呈陽性的人士：

美國總統川普 (Donald Trump)

第一夫人梅蘭妮亞川普 (Melania Trump)

Hope Hicks，川普總統高級顧問

Bill Stepien，川普競選經理

Chris Christie，前紐澤西州州長，曾幫助川普準備首輪辯論會

Kellyanne Conway，前白宮高級顧問

Ronna McDaniel，共和黨全國委員會主席

Mike Lee，猶他州共和黨籍聯邦參議員

Thom Tillis，北卡羅萊納州共和黨籍聯邦參議員

Ron Johnson，威州共和黨籍聯邦參議員

截至目前新冠病毒檢測呈陰性的人士：