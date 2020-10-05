中芯證實遭制裁 聯電可望受惠 股價續創16年新高

中芯昨 (4) 日晚間證實，美國商務部已向部分供應商發出通知函，要求供應商供貨前，須先取得美方許可，坦言相關限制恐對營運產生不利影響，市場看好，聯電 (2303-TW) 將直接受惠，今 (5) 日股價續強，最高達 29.8 元，創 16 年新高。

中芯昨晚在港交所公告，美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例，向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，將依美國出口管制規定進行限制，未來須事前申請出口許可證後，才能向中芯繼續供貨。

市場認為，中芯前兩大客戶博通 (AVGO-US)、高通 (QCOM-US)，為確保產品供貨穩定，勢必將訂單轉移至其他晶圓廠，而聯電因與中芯製程相近，可望成為最大受惠者。

不過，聯電近期產能已被搶光，若博通、高通決定轉向聯電投片，原先供應吃緊狀況將更加劇，IC 設計業者為搶產能勢必加價，皆有助聯電代工價格進一步上漲，推升獲利表現。

此外，市場也看好，由於博通、高通的電源管理晶片多在中芯投片，後續供應恐出現疑慮，矽力 - KY(6415-TW) 可望搶得更多市占，今日股價直奔漲停，達 1875 元。