前8月 全球電動車電池銷售LG化學居冠 寧德時代居次

周一 (5 日) 韓聯社報導指出市調機構 SNE Research 表示，LG 化學在今年 1～8 月的電動車電池銷售量排名全球第一，比重達 25%，中國電池製造商寧德時代以 24% 的市佔居第二，其次是日本松下市佔率達 19%。

今年 8 月份，全球電動汽車電池使用量達 10.8 GWh，年增 41.3%，其中寧德時代的電動車電池使用量為 2.8 GWh，超過 LG 化學 (2.4 GWh)，排名第一。

SNE Research 數據顯示，今年 1～8 月，LG 化學的全球電動車電池使用量為 15.9 GWh，占同期電動車電池總量 (64.7 GWh) 的 24.6%。寧德時代以 15.5 GWh，市佔 24% 位居第二，隨後是松下、三星 SDI、SK Innovation、比亞迪等廠商。

目前電動車製造商取得電池的來源，第一是完全依賴如 LG 化學、松下、寧德時代這類電子或化學公司進行專門生產，第二是與電池供應商建立合作關係的同時，研發出自己的技術和產能。

目前大部份汽車製造商的電動車電池供應來源仍是以電子和化學公司為主。只是隨著各國政府大力推廣汽車電動化轉型，汽車製造商擔心面對龐大的需求量，生產高品質電池的工廠的產能可能有限。

面對這樣的局面，一些製造商開始思考如何減少對電池供應商的依賴，並透過合資工廠、獨立研發等方式發展起自己的生產技術和產能。

(圖片: AFP)

以特斯拉為例，現在特斯拉主要的電池供應商有松下、LG 化學和寧德時代，其中，松下是特斯拉長期的電池合作夥伴，雙方合作營運的內華達州超級工廠是世界上最大的鋰離子電池工廠。

透過與電池供應商合作，特斯拉希望能降低電動車的製造和物流成本。作為電動汽車最昂貴的零組件之一，電池佔汽車成本約 25%～35% 間，降低電池成本正是電動車獲利的關鍵。

