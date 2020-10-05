印尼擬要求雇主負擔輸出移工費用 許銘春：雙邊會議協商中

印尼日前單方面提出，要求台灣雇主須負擔輸出移工的相關費用，大約近 10 萬元，引發國內反彈，對此，勞動部長許銘春今 (5) 日表示，正透過雙邊會議協商中，尚未定案，強調會保障我國雇主的權益。

許銘春今天前往立法院進行業務報告並備質詢，對於印尼政府於 7 月底要求輸出移工時，台灣雇主必須負擔機票、訓練、簽證及仲介等費用，將近 10 萬元，她指出，已與印尼啟動雙邊會議，目前仍在進行、聯繫中。

許銘春表示，會進一步去理解印尼當局為什麼有這項訴求，並充分說明國內雇主的意見，目前仍未定案，雙方持續協商中。

針對內政部提出引進移工解決營造業缺工問題，許銘春指出，上周政策小組討論時，最終決議不採納此提案，主要因開放移工需要更審慎評估，勞動力發展署後續會盡力協助紓解營造業缺工。

此外，根據精算，勞保基金潛藏負債超過 10 兆元，2026 年將面臨破產危機，許銘春表示，之前有媒體報導勞保年改會砍退休金 3 成，這絕對不是事實，希望勞工不要相信謠言，政府現在沒有任何方案。

許銘春指出，勞保財務改革問題，牽涉到近 1200 萬在職及退休勞工，目前大家意見分歧，差異滿大的，所以沒有設定改革期程，但政府一定會負起最終的給付與撥補責任，請所有勞工朋友放心。