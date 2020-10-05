全台無薪假單周增近千人 運輸倉儲業、旅行社惡化

勞動部今 (5) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 9 月底，共計 934 家、17981 人實施，單周增加 41 家、972 人，其中以運輸及倉儲業增加近 300 人最多，主要因國境仍未開放，中小型航空公司營運撐不下去，旅遊社也有持續惡化的跡象。

以重災區製造業來看，目前累計 283 家、10671 人實施無薪假，較上周增加 13 家、408 人，並未劇烈惡化。四大工業之中，以化學工業增加 184 人最多，主要因油價低檔，相關產品獲利受影響；金屬機電及民生工業也較上周增加約百人。

根據勞動部統計，運輸及倉儲業無薪假來到 54 家、1670 人，較上周增 4 家、282 人，主要因邊境管制仍未鬆綁，航空業者營運持續受到衝擊。

以旅行社為主的支援服務業，無薪假攀升至 90 家、931 人，單周增加 183 人，儘管政府已受理員工薪資及營運資金補貼申請，但有越來越多的小型、微型企業撐不住，陸續加入實施無薪假的行列。

以地區來看，本期新增無薪假主要集中在台北市及桃園市，分別來到 3296 人、2989 人。值得注意的是，宜蘭縣從上周的 38 人大幅攀升至 209 人。