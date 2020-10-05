新加坡8月零售額較上月續增1.4% 但不如市場預期

據新加坡統計局 (SingStat) 在週一 (5 日) 公布的數據顯示，新加坡 8 月零售銷售額連續第三個月上升，較上個月增加 1.4%，但低於 7 月份月增 27.2%，且不如市場預期。

數據顯示，新加坡 8 月零售銷售額較上個月成長 1.4%，低於 7 月份修正後的月增 27.2%，不如市場預期的成長 1.5%。8 月零售銷售額年減 5.7%，高於 7 月的年減 8.5%，好於市場預期的縮減 5.8%。

報告指出，由於對新車和二手車的需求強勁，使得數據有所提高。若不計入汽車銷售，則新加坡 8 月零售銷售額年減 8.4%，慘於前值的年減 7.7%。

與去年同期相比，大部分零售業 8 月份的銷售額維持下跌趨勢，百貨公司銷售額下跌 35.3%，化妝品、盥洗和醫療用品的銷售額下跌 29%，服裝鞋類的銷售額下跌 28.6%。不過，大型超市的銷售額成長 21.9%，家具和家用設備成長 18.7%，電腦和電信設備則成長 16.4%。

而與上個月相比，大多數零售業在 8 月份的銷售額都有所增長。加油站和汽車的銷量分別增長了 10.1% 和 8.8%。手錶和珠寶銷售額增加 9.4%，家具和家用設備成長 6.7%。

餐飲業仍然是該國受災最嚴重的產業，銷售額較 7 月份下跌了 46.3%，與去年同期相比，則大跌 70.6%。由於疫情的影響，大型活動和聚會仍受到限制，導致外出用餐需求減少。

新加坡從 4 月初開始部分封鎖，零售及旅遊業因此遭受重創，出口也因全球疫情影響所導致的需求疲軟而下滑。雖然經濟逐漸重啟，但復甦前景不確定性仍高，不少企業更計畫進一步裁員。

數據顯示，新加坡第二季 GDP 季減 42.9%，跌幅高於預期，陷入技術性經濟衰退。新加坡距離經濟復甦似乎仍有很長的路要走。