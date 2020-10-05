李長庚：今年投資像燒腦劇 善用2大投資法則勝算高

國泰金總經理暨台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今 (5) 日表示，今年投資非常「燒腦」，如同燒腦劇般，不到最後不知會發生什麼事情。李長庚也分享過去 30 年，綜橫投資市場最有把握的兩大投資法則，分別為：災難投資與定期定額，就會勝算高。

李長庚表示，自己利用中秋連假，看了「誰是受害者」這類懸疑燒腦劇集，不到最後真的不知誰是凶手；而今年因為新冠肺炎疫情影響，也讓投資像燒腦劇一樣很費解、燒腦。就像美國總統川普上周宣布染疫，包括美股與全球股市短期都受衝擊，對資本市場的影響至今未明，短期衝擊會有不確定擔憂，但長期仍須回復理性思考。

李長庚進一步表示，今年因為疫情衝擊，今年全球性的經濟成長率、失業率、股價、利率、匯率都變化劇烈，連油價都可以出現負油價，這是他在投資領域 30 多年前所未見，在在都使投資非常燒腦，但他認為，越動盪、越要思考。

面對波動劇烈的資本市場要如何投資，成了重要課題，李長庚表示，他過去 30 年都在投資機構中，最有保握的投資方法有兩大法則，一是災難投資，像今年台股跌破 10 年線，那時若投資人敢買，勝算都很高，但也最考驗人性，因為不確定是否見到低點，不過，李長庚強調，「就算遇到巨災，買進二年內被套牢，但最終時間拉長後來看報酬，還是很划算。」

第二個法則是定期定額，投資時間點分散，只要是閒錢，市場大跌就是比較好的投資點，李長庚舉例，如果在 3 月股災時買 0050，0056，現在報酬至少都有 3 成。

此外，今年以來新台幣大幅升值，李長庚認為，今年新台幣走向到目前為止還有升值的壓力，短期來說台幣還是往上走。

李長庚進一步指出，以壽險業投資來說，收益要看三點，一是息差、二是資本利得、三是匯差，「但世界不會這麼美好，通常是 3 項目賺 2 項、1 項會虧錢」，所以就要在 3 項中找最大公約數，例如美國利率下滑很多，傳統避險成本也因此降很多，但是台幣升值匯損增加，不過資本利得卻大賺，三者 All in 一起看大致來說就是平衡，對金融業獲利影響不大，因此今年金融機構獲利還不錯。

至於談到壽險股價低迷，李長庚表示，未來接軌國際後，台灣保險業短期辛苦、長期則是「短空長多」，本質往對的方向，會越來越好，對長期投資人來說，現在反而是買點，是進場好機會。