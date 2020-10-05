阿克蘇諾貝爾中壢粉體塗料廠明年Q3投產 年產值上看30億元

全球最大塗料公司阿克蘇諾貝爾 (AkzoNobel) 持續在台擴產，斥資新台幣 7 億元興建桃園中壢廠，今 (5) 日舉行動土典禮，將引進高規格、自動化產線，預計明年第 3 季完工投產，可望創造年產值達 30 億元。

阿克蘇諾貝爾是荷蘭跨國企業，在台深耕逾 40 年，台灣業務總經理趙勉指出，此次投入 7 億元興建中壢新廠，將建置粉體塗料、裝飾漆、包裝塗料與特殊塗料的生產線，是重要的里程碑，希望透過最先進的自動化生產設備與技術，提升產能及生產效率，滿足客戶在粉體塗料上的全方位需求。



趙勉指出，除了提升產能外，也引進高規格的廠房設備、優化生產流程，延續企業永續發展理念，相較於傳統製程，中壢新廠用電量將減少 30%，廢水回收利用可達 60%，在整個生產過程中，可達到有機揮發物零排放，大幅降低生產過程中的耗能。

趙勉進一步說明，阿克蘇諾貝爾中壢廠同時引進人因工程技術，在提高生產效率的同時，也為員工帶來更安全、舒適的工作環境。

桃園市長鄭文燦指出，阿克蘇諾貝爾新廠完工後，將大幅提升產能及生產效率，並預計於 2021 年第 3 季投產，年產值上看 30 億元，未來可望帶動中壢工業區的產業轉型。鄭文燦強調，從動土到正式營運、員工招募，市府將全程給予阿克蘇諾貝爾協助。