〈新纖50週年〉Q4營運將更好 越南新產能進度優預期

聚酯化纖大廠新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓今 (5) 日表示，第四季固聚需求可望持穩高檔、化纖稼動率也將回升至滿載，工程塑膠則隨車市同步好轉，加上越南化纖投產狀況優於預期，整體來看，第四季營運優於第三季。

羅時銓表示，第三季化纖稼動率已經回到 9 成，隨著下游需求持續好轉，預計 10 月開始可望重返滿載水準，而之前展望較保守的工程塑膠，也在車廠陸續發表新車下，感受到訂單增加。

在海外產能佈局方面，羅時銓表示，目前進展順利，與越南國營企業越南油氣集團 (PVN) 子公司 VNPOLY 當地的合作案未受疫情影響，5 月投產至今，不論在生產或是產品認證銷售上的進度均優於預期，目前已經損平，第四季產能估每月可達 1000 噸，可望開始獲利。

新纖也在泰國與日商三菱集團共同合資，擴產回收級聚酯粒 (R-PET) 產能計劃，原預計 2021 年第四季完工投產，但因疫情影響，預估在 2022 年第一季投產。

中國方面，羅時銓指出，先前處分的杭州廠，化纖產能將由越南補上、膠片轉至台灣出貨，至於工程塑膠產線，則將既有設備轉往揚州廠，預計年底前月產能可達 500 噸，後續產能全開則可望達到 1300 噸，可望完全填補杭州廠的產能缺口。