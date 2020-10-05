鴻海9月營收4663億元月增1成 Q3季增14% Q4可望加溫

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收，受到新 iPhone 延後上市影響，月營收 4663.63 億元，月增 10.9%、年減 20.7%；第三季營收 1.29 兆元，季增 14.3%、年減 6.8%；前 9 月營收 3.35 兆元，年減 7%。

法人分析，受到蘋果新 iPhone 拉貨遞延影響，鴻海消費性電子產品年對年表現較弱，不過，隨著蘋果即將發表新機，第四季營收可望逐月走揚。

鴻海表示，以 9 月營收四大類產品月成長表現來看，電腦終端產品最佳、雲端網路產品其次，再來依序是消費性電子產品、元件及其他產品。

而 9 月四大類產品年成長來看，同樣是電腦終端產品、雲端網路產品表現較佳，再來是元件及其他產品，消費性電子產品居末，由於蘋果 iPhone 去年拉貨旺季時程集中在 9 月，因此消費性電子產品營收年增幅相對較緩。

以第三季四大產品季成長表現，最好的是消費性電子產品，再來依序是元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。

而第三季四大類產品年成長，最好的是雲端網路產品，再來是電腦終端產品、元件及其他產品，消費性電子產品則居末。