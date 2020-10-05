台光電9月營收再創高 Q3營收逾74億元同步登頂

台光電 (2383-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收，以 26.15 億元再度改寫歷史新高紀錄，月增 0.97%%，年增 13.09%，台光電 9 月出貨持績暢旺，主要來自基礎建設網通類產品，包含高速低信號損失材料，及新手持式裝置 HDI 無鹵素環保材料等高階產品貢獻。

台光電第三季營收 74.74 億元也創新高，季增 18.62%，年增 7.15%，前 9 月營收為 196.83 億元，較去年同期 180.83 億元成長 8.85%。

台光電今年上半年營收 122. 億元，毛利率 25.44%，年增 2.44 個百分點，原因在產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市占率攀升，今年上半年稅後純益 15.91 億元，年增 38.84%，每股純益達 4.98 元，居專業銅箔基板每股純益之冠。

台光電為因應需求，近幾年逐步擴建產能，除昆山廠月產能 135 萬張，中山廠月產能 95 萬張，桃園 / 新竹廠月產能 65 萬張，今年第一季在黃石廠已順利量產月產能 30 萬張，9 月再增月產能 30 萬張並已進入量產，合計到年底黃石廠會增加月產能 60 萬張，集團月產能將達到 355 萬張。