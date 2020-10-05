泰金-KY Q3營收3.28億元改寫歷史新高 訂單能見度直達年底

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今年下半年訂單能度直達今年底，今 (5) 日公布 9 月營收 1.2 億元改寫歷史次高，第三季營收 3.8 億元改寫新高，季增 17.11%，年增 17.19%，估 2020 年全年營收也將跨越去年 10.06 億元紀錄，改寫歷史新高。

泰金 - KY 9 月營收 1.2 億元，月增 7.54%，年增 21.79%，第三季營收達 3.8 億元，創新高，季增 17.11%，年增 17.19%；累計 2020 年前 9 月營收 8.73 億元，年增 13.97%。

泰金 - KY 去年月營收平均在 8000-8500 萬元間，而今年在對新客戶量產出貨，及既有客戶產品滲透率提升下，上半年月平均營收 9000 萬元，6 月營收衝上 1.25 億元創歷史新高，而第三季 7 月及 8 月營收更是連兩月站穩 1 億元大關，加上 9 月的 1.2 億元歷史次高亮麗營收，也推升第三季營收創新高。

泰金 - KY 主要市場位於北美洲，涵蓋居家修繕品牌客戶，近期已感受到客戶追加訂單力道，客戶拉貨力道也是近年來前所未見，下半年營收將遠超過上半年 5.45 億元。

泰金 - KY 第二季稅後純益 4668 萬元，創新高，季增 0.16%，年增 4.03%，每股純益 1.39 元；上半年稅後純益 9328 萬元，年增 10.8%，每股純益 2.78 元。