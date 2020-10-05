基士德-KY 9月營收站上2億元改寫次高 年增24.4%

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 今年接單仍穩定，也規劃進行擴廠，基士德 - KY 今 (5) 日公布 9 月營收為 2.02 億元，月增 24.4%，年增 24.4%，改寫歷史次高，第三季營收也竄升到 5 億元以上，達旺季水準。基士德 - KY 今年前 9 月營收為 12.44 億元，年減幅收歛至 13.35%。

基士德 - KY 主管指出，7 月中國各省發生的大規模澇災，導致延期交貨情況逐步改善，加上目前中國疫情穩定，經濟發展回穩，因接單穩定加上延期訂單出貨，估全年營收不致受到影響。

基士德 - KY 已成立台灣分公司積極推廣智慧水務業務，陸續受邀參與台灣「新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展」、及污水下水道智慧管理論壇，9 月並與研華科技 (2395-TW) 聯合舉辦「智能廠務暨水務創新應用論壇」等。

基士德 - KY 主管強調，核心競爭力在水處理程序技術及設備應用，並以結合 AIoT 雲端管理平台，透過設備能力及程式控制的智慧聯網設計大力切入市場，以智慧控制遠端控管、精確處理減少成本預估將成為公司下一階段成長動能。

此外，基士德 - KY 將進行江蘇揚州新廠投資計畫，連同在浙江平湖的二廠興建計畫，將投資至少 6 億元建置產能，兩處新產能將在 2022 年開出。

基士德現有江蘇揚州廣陵廠，為在中國市場設計的最早生產線，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德預計在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠，將在今年下半年取得土地並動工，工期約 18 個月，投資金額約 2.5 億元；基士德主管指出，槐泗鎮新廠完工後，可與廣陵廠動遷進度相銜接。

同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，將在下半年動工，投資金額 為 3.5 億元，2022 年將完工投產。