發展雲端基建 微軟砸10億美元為希臘建三座資料中心

微軟 (MSFT-US) 週一 (5 日) 宣布投入 10 億美元於希臘的雲端基礎建設，在希臘建立三座新的資料中心，並啟動一項培訓計畫，預計為當地創造 10 萬個職缺。

微軟總裁 Brad Smith 週一 (5 日) 在雅典的一場交易發布會上表示，這項正在進行中的投資，將會是該公司在希臘營運 28 年以來最大的一筆投資，足以顯示該公司對希臘經濟、人民和政府的信心。

作為投資計畫的一部份，微軟還將為希臘政府、民間企業以及學生啟動一項培訓計劃，為當地創造約 10 萬個工作崗位。

希臘總理 Kyriakos Mitsotakis 在發布會上表示，新資料中心能夠幫助國家吸引全球注資，為希臘帶來數十歐元的長期財務利益。

目前微軟共於全球 26 個國家或地區設有資料中心，其中就有 7 個位在歐盟國家。微軟表示，希臘最新資料中心的時程表仍處於討論階段，通常需要花費 2 年時間制定。

長年身處債務危機的希臘，近期又遭逢疫情嚴重打擊，導致其第 2 季 GDP 下滑 15.2％，6 月失業率亦自年初的 16.4％攀升至 18.3％。

本次疫情危機顯露出希臘對於旅遊業的嚴重依賴，希臘總理 Mitsotakis 此前表示，希望能在經濟復甦期間改變產業平衡，發展能源、科技和國防部門，以吸引迅速外流的國內新鮮人。

微軟此前宣布將與希臘政府合作，在希臘古城奧林匹亞 (Olympia) 展開一項人工智慧投資項目，為本次的資料中心投資計畫譜下序曲，預計明年初就緒。此外，該公司今年 5 月宣布收購希臘新創 Softomotive，幫助擴展自家自動化能力。