台幣連4升 勁揚逾1角驚守29元關卡 創逾9年新高

中秋連假期間美元走弱，台幣今 (5) 日開盤補升意味濃厚，一度勁揚 2.71 角，來到 28.855 元兌 1 美元的價位，終場在央行調節下，驚險守住 29 元整數關卡，升值 1.06 角，收在 29.02 元，創下逾 9 年新高，也是連續 4 個交易日走升。

中秋連假期間，美國總統川普驚傳確診新冠肺炎，震撼國際金融市場，美元應聲走軟，帶動亞幣普遍走升，台幣在外資積極匯入下，今天早盤展開強勁走勢，一口氣升破 29.1、29.0、28.9 元三道關卡，最高來到 28.855 元，升值多達 2.71 角。

台幣兌美元終場在央行作價調節下，升幅明顯收斂，以升值 1.06 角，29.02 元作收，創下 2011 年 9 月以來的新高，台北外匯市場成交金額 7.62 億美元。

匯銀人士指出，外資仍偏向匯入，出口商拋匯力道明顯縮小，但在資金行情簇擁下，台幣短期欲小不易，不過，央行短期態度仍堅守 29 元整數關卡。

觀察主要貨幣表現，由於美元弱勢，帶動亞幣走升，泰銖今日升值 0.63%；韓元升值 0.59%；台幣及人民幣約升值 0.36%；歐元升值 0.34%；英鎊小幅升值 0.08%；唯獨日圓兌美元貶值 0.29%。