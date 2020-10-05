康友-KY重砲抨擊交易所涉嫌背書 證交所嚴正駁斥

製藥廠康友 - KY (6452-TW) 涉嫌掏空公司、財報難產，下市幾成定局，發言人陳民郎今 (5) 日出面指控勤業眾信會計師事務所與證交所，並揚言對勤業眾信與證交所提告，證交所晚間發表聲明，駁斥康友不實指控，強調證交所執行財報實審相關監理作業，如發現缺失依規定處置予以公告外，並未對外公開查核結果。

為力保公司免於下市命運，陳民郎今天召開記者會，抨擊證交所曾在 2018 年 11 月做實地查核恐有疏失，以及陪同參訪印尼帝斯，形同對康友背書等，揚言擬對證交所提告。

對於康友指控，證交所重申絕非事實，嚴正駁斥康友公司記者會對證交所的不實指控，強調證交執行財報實審相關監理作業時，如發現缺失依規定處置予以公告外，並未對外公開查核結果。

證交所指出，第一上市公司發生重大事件，只要證交所認為有跨境查核之必要時，將要求第一上市公司委任外部專家執行專案查核，替代證交所派員實地查核。

證交所指出，康友 2018 年股價暴跌時，為讓投資人了解其財務業務狀況，曾要求康友就其董事長減持股票之事對外說明；同年 10 月下旬起，也曾要求康友公布最新財報，並要求黃文烈及投資公司在國內銀行借款設質股票經銀行斷頭賣出情形與債權銀行協商追加擔保品等事宜以重大訊息對外說明。

另外，2018 年 10 月，康友股價大跌時，證交所得知該公司簽證會計師將赴康友公司大陸子公司進行 107 年第 3 季財務報告期後事項查核，即協調派員隨同瞭解會計師查核情形。

證交所重申，前往康友印尼子公司主要是為了解該子公司建廠情形，而非對康友財務或業務狀況背書。