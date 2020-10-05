康友喊告簽證會計事務所 勤業反擊：對不實指控保留法律追訴權

製藥廠康友 - KY 開記者抨擊原委任會計師事務所勤業眾信並揚言提告，勤業眾信傍晚對此反擊，重申絕無製作假財報一事，並批評康友意圖混淆視聽，妨礙司法偵查，對於外界不實指控將保留法律追訴權。

康友 - KY 捲入假財報疑雲導致財報難產，下市危機迫在眉睫，發言人陳民郎今 (5) 日召開記者會表明將在 10 月 31 日召開股東臨時會，同時重砲砰轟勤業會計師事務所，並擬對該所所長、營運長與風控長提告。

針對康友的指控，勤業眾信發布三點聲明澄清，包括：一、該案已進入司法程序，因此包括工作底稿應保存的銀行存款查核相關資料，均已交由主管機關及檢調機關偵辦。

勤業表示，根據刑事偵查不公開原則，相關資料不應再提供給任何人。

第二、對於外界指稱，勤業修改工作底稿與協助公司作假帳之事，再度嚴正駁斥，強調公司財務報表之編製、帳冊資料保存及維持內部控制制度有效性，均為公司管理階層及董事會的責任。

勤業眾信指出，本所簽證會計師則係依據《審計準則公報》及《會計師查核簽證財務報表規則》規定，完成所有查核程序，並取得足夠及適切之查核證據後，始出具查核報告，相關工作底稿已依規定完成歸檔，並無歸檔後再有修改之情形。

第三、勤業重申，康友爆發假財報疑雲後，就誠實配合主管機關及檢調機關調查，並主張法律上應有之權利，但無奈有心人士一再轉移焦點，且不斷混淆視聽，意圖妨礙檢調機關之偵辦，對於外界不實指控，將保留法律追訴權。