放長假也不錯過 參與螞蟻IPO之基金四檔賣光

截至周一 (5 日) 止，在匯添富「創新未來 18 個月封閉混合基金」成功達到基金募集上限 120 億人民幣後，有資格參與螞蟻集團 IPO 戰略配股的五檔基金已有四檔達到基金申購上限。這些基金與封閉期一年以上同類產品相比，已創下發行規模和銷售速度的新高。

繼易方達、鵬華、中歐後，再出現第四檔螞蟻戰略配股基金顯示已銷售完畢，這四檔基金額滿上限均為 120 億人民幣。消息人士透露，匯添富創新未來有超過 300 萬人購買，依照 120 億人民幣的募集規模，每人平均投資人民幣 4000 元，堪稱史上最普惠新發行基金。

(圖片: AFP)

即便近期中國公開募集類型的基金新發行檔數出現下滑，但與螞蟻集團 IPO 相關的戰略配售基金表現仍然一枝獨秀。

若扣除掉五檔可參與螞蟻集團 IPO 戰略配售基金，9 月份中國市場上的 55 檔新發行基金，平均每檔規模均未超過 30 億人民幣。

由於已有四檔可投資螞蟻集團 IPO 的基金達到銷售上限，剩下的一檔「華夏」基金有機會在 10 月 9 日申購截至前達到人民幣 120 億元的銷售上限。

螞蟻集團 IPO 引發全球市場關注，不光是中國散戶已搶先卡位相關基金，在國際市場上，主權基金對於入股螞蟻也是興趣濃厚。

依照目前螞蟻集團上市的最新進展，在通過港交所上市聽證後，市場預計十一長假結束 (10 月 1 日至 8 日) 就會立即啟動路演及申購作業，最快將在 10 月底中、港同步掛牌上市。

