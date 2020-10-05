阿里進軍旅遊業 與全球最大免稅店Dufry合盟

周一 (5 日) 陸媒報導指出阿里巴巴已同意與全球最大免稅零售商 Dufry 在中國籌組合資企業，阿里巴巴計劃持有 Dufry 不超過 9.99% 的股份。

Dufry 是全球大型旅遊零售商，業務遍及 60 多個國家和 400 個地區。Dufry 有約 2200 家商店位於機場，郵輪，海港和其他旅遊地區。該公司總部位於瑞士巴塞爾，在全球超過 65 個國家 / 地區擁有近 3.6 萬名員工。

兩大企業合作著眼於目前中國免稅商店市場，研究機構指出中國的免稅產業是「內循環」經濟政策下直接受益產業之一。7 月份中國離島免稅新政實施以來，海南離島免稅銷售額年增率超過 200%，且旺季到來後單月銷售額可望持續成長。

在後疫情階段中國消費慢慢回流之下，政策紅利有機會加速發酵，未來 3-5 年是產業高速成長期。

根據媒體報導，十一長假期間海南海口美蘭機場免稅店人潮洶湧，隨處可見一邊向銷售人員詢價、搶購，一邊用手機和家人、朋友聯絡的遊客。

(圖片: AFP)

另一方面，根據最新數據顯示中國為期 8 天的十一長假已過一半，中國境內旅遊的規模恢復至新冠疫情前約 7 成的水準。整體而言旅遊收入及人次仍處於下跌，消費力尚未完全恢復。

由 10 月 1 日～4 日期間，中國共接待遊客 4.25 億人次，相較去年同期的 5.42 億人次，恢復 78.4%。而境內旅遊收入則達人民幣 3120 億元，只有去年的 68.9%。

旅遊收入的恢復程度不如旅遊人次，反映出消費力仍較過去低。不過，也有分析認為這個情況是因為商家減價促銷所致。

「十一」長假前 4 天，中國道路預計運送旅客 1.91 億人次、航班超過 5 萬班，運輸旅客 648 萬人次。旅遊網站攜程的數據亦顯示，景區線上預訂人數年增率逾 100%，部分景區甚至增長逾 10 倍。

