【胡一帆專欄】亞洲週期性復甦仍有上行空間

目前亞洲經濟復甦依然冷熱不均：北亞經濟體處於領先地位，而南亞和東南亞則表現落後。同時優質成長股大漲，而價值股則表現欠佳。我們認為這種情況正在逐漸轉變，週期性較強的板塊，比如工業、材料、能源及金融；東盟有望迎頭趕上。

週期性復甦持續

在中國大陸經濟復甦以及臺灣出口的帶動下，亞洲週期性復甦持續，貿易週期逐漸上行。隨著全球經濟普遍回暖，東盟的出口勢頭將隨之改善。

製造業採購經理指數（PMI）、貨幣供應增長和外匯儲備等領先指標表明經濟活動將進一步擴張。北亞和中國的 PMI 反彈幅度較大，而泰國、印尼和印度正迎頭趕上，東盟還有改善空間。零售行業也見到類似趨勢：臺灣和韓國率先復甦；而新加坡和馬來西亞正引領東盟消費復甦，這從汽車銷售、信用卡使用以及消費品進口等可見一斑。

工業生產方面的表現可分為三類。在科技週期和中國生產週期改善的帶動下，中國大陸和臺灣的生產增長強勁且高於趨勢水準。其次是韓國和新加坡，儘管步伐依然緩慢，但逐漸升向趨勢水準，這主要歸功於大規模財政政策、訂單增加且庫存下降。其他東盟國家和印度依然是最薄弱的環節，但馬來西亞和印度已出現早期復甦跡象。

政策繼續提供支持

政策利率已接近底部，但在政府部門增加信貸和外匯儲備上升的驅動下，中國、新加坡、印度、泰國和印尼的類似量化寬鬆（QE）的貨幣政策繼續帶來 10%-20% 的廣義貨幣增長。財政支援體現在延長紓困計畫和追加預算案等方面。新加坡將就業支持計畫延長至 2021 年 3 月，馬來西亞進一步延長為期 6 個月的失業者延期還款計畫，泰國則擴大了對旅遊業和航空業的補貼和軟貸款。印尼將 2021 年預算赤字上調至佔 GDP 的 5.5%，下半年財政支出同比增長很可能超過 30%，以實現財政支出計畫。

我們認為，下半年本地區實際 GDP 增長將較上半年加快 32%，主要歸功於刺激措施以及商業信心回暖和防控措施逐步放鬆。近期放鬆限制的步伐有所放緩（印尼甚至局部收緊）。但如果感染率可控，且新興亞洲國家的檢測陽性率下降，那麼此前表現落後的亞洲市場（東盟和印度）有望在下半年迎頭趕上。

為週期性上行做好準備

繼科技股和成長股大幅跑贏強週期股和價值股後，我們認為隨著經濟持續復甦，前期表現落後者有望帶動後續漲勢，尤其是在亞洲。若要市場持續輪動，還需對疫情結束更有信心，但鑒於估值差距和盈利修正廣度出現初步改善跡象，我們認為投資者應開始從相對昂貴的成長股轉向較為便宜的週期股。

信用債方面，由於利率在可預見的未來將維持低位，而且越來越多的央行開始討論負利率的可能性，我們認為亞洲高收益債券具吸引力。目前信用利差在 667 個基點，我們預計至 2020 年 12 月將收窄至 650 個基點，至 2021 年 6 月將進一步收窄至 600 個基點。主要的潛在催化劑包括投資者在低利率環境下尋求收益、估值相較于歷史水準具吸引力。

外匯方面，我們預計亞洲貨幣兌美元將進一步上漲。鑒於人民幣相對穩定且利率小幅高於美元，人民幣可能會受到海外投資者的青睞。週期性較強的貨幣（韓元和新元）有望受益於全球增長回暖。我們認為，全球低利率的環境使得高息貨幣（印尼盾和印度盧比）頗具吸引力。

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