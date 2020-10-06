 1

【胡一帆專欄】亞洲週期性復甦仍有上行空間

胡一帆
目前亞洲經濟復甦依然冷熱不均。(圖：AFP)
目前亞洲經濟復甦依然冷熱不均。(圖：AFP)
Tag
亞洲經濟復甦東盟製造業財政政策

目前亞洲經濟復甦依然冷熱不均：北亞經濟體處於領先地位，而南亞和東南亞則表現落後。同時優質成長股大漲，而價值股則表現欠佳。我們認為這種情況正在逐漸轉變，週期性較強的板塊，比如工業、材料、能源及金融；東盟有望迎頭趕上。

週期性復甦持續

在中國大陸經濟復甦以及臺灣出口的帶動下，亞洲週期性復甦持續，貿易週期逐漸上行。隨著全球經濟普遍回暖，東盟的出口勢頭將隨之改善。 

製造業採購經理指數（PMI）、貨幣供應增長和外匯儲備等領先指標表明經濟活動將進一步擴張。北亞和中國的 PMI 反彈幅度較大，而泰國、印尼和印度正迎頭趕上，東盟還有改善空間。零售行業也見到類似趨勢：臺灣和韓國率先復甦；而新加坡和馬來西亞正引領東盟消費復甦，這從汽車銷售、信用卡使用以及消費品進口等可見一斑。

工業生產方面的表現可分為三類。在科技週期和中國生產週期改善的帶動下，中國大陸和臺灣的生產增長強勁且高於趨勢水準。其次是韓國和新加坡，儘管步伐依然緩慢，但逐漸升向趨勢水準，這主要歸功於大規模財政政策、訂單增加且庫存下降。其他東盟國家和印度依然是最薄弱的環節，但馬來西亞和印度已出現早期復甦跡象。

政策繼續提供支持

政策利率已接近底部，但在政府部門增加信貸和外匯儲備上升的驅動下，中國、新加坡、印度、泰國和印尼的類似量化寬鬆（QE）的貨幣政策繼續帶來 10%-20% 的廣義貨幣增長。財政支援體現在延長紓困計畫和追加預算案等方面。新加坡將就業支持計畫延長至 2021 年 3 月，馬來西亞進一步延長為期 6 個月的失業者延期還款計畫，泰國則擴大了對旅遊業和航空業的補貼和軟貸款。印尼將 2021 年預算赤字上調至佔 GDP 的 5.5%，下半年財政支出同比增長很可能超過 30%，以實現財政支出計畫。

我們認為，下半年本地區實際 GDP 增長將較上半年加快 32%，主要歸功於刺激措施以及商業信心回暖和防控措施逐步放鬆。近期放鬆限制的步伐有所放緩（印尼甚至局部收緊）。但如果感染率可控，且新興亞洲國家的檢測陽性率下降，那麼此前表現落後的亞洲市場（東盟和印度）有望在下半年迎頭趕上。

為週期性上行做好準備

繼科技股和成長股大幅跑贏強週期股和價值股後，我們認為隨著經濟持續復甦，前期表現落後者有望帶動後續漲勢，尤其是在亞洲。若要市場持續輪動，還需對疫情結束更有信心，但鑒於估值差距和盈利修正廣度出現初步改善跡象，我們認為投資者應開始從相對昂貴的成長股轉向較為便宜的週期股。

信用債方面，由於利率在可預見的未來將維持低位，而且越來越多的央行開始討論負利率的可能性，我們認為亞洲高收益債券具吸引力。目前信用利差在 667 個基點，我們預計至 2020 年 12 月將收窄至 650 個基點，至 2021 年 6 月將進一步收窄至 600 個基點。主要的潛在催化劑包括投資者在低利率環境下尋求收益、估值相較于歷史水準具吸引力。

外匯方面，我們預計亞洲貨幣兌美元將進一步上漲。鑒於人民幣相對穩定且利率小幅高於美元人民幣可能會受到海外投資者的青睞。週期性較強的貨幣（韓元和新元）有望受益於全球增長回暖。我們認為，全球低利率的環境使得高息貨幣（印尼盾和印度盧比）頗具吸引力。

專欄為個人立場，與鉅亨網無關

相關新聞