海外額溫槍需求不減 豪展、熱映Q3、前9月營收續創新猷

額溫槍大廠公布 9 月營收，受惠疫情尚未結束，海外額溫槍需求量大，豪展 (4735-TW) 單月、第 3 季、前 9 月營收均創新高；熱映 (3373-TW) 則是第 3 季、前 9 月營收登新高。

豪展 9 月營收 3.17 億元，月增 0.51%、年增 193.72%；第 3 季營收 9.34 億元，季增 160.38%、年增 184.76%；前 9 月營收 15.48 億元，年增 71.37%。

豪展訂單能見度可看至明年，為消化手中訂單，陸續增加台北、吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能將提升 1 倍以上，預期今年底前產能將全數到位。

自疫情爆發後，為避免人體與產品直接接觸，豪展的耳溫槍與額溫槍比重，從過去的 1:1 變成 1.5:4，且額溫槍毛利高於公司平均，在該產品出貨暢旺下，下半年毛利率可望維持高檔。

熱映 9 月營收 2.41 億元，月增 9.42%、年增 218.12%；第 3 季營收 7.42 億元，季增 0.22%、年增 251.66%；前 9 月營收 18.76 億元，年增 218.88%。

熱映主要產品為額 / 耳溫槍等體溫量測相關，代工客戶為歐姆龍，由於新冠肺炎疫情蔓延全球，帶動海外客戶需求強勁推升營收成長，海外營收比重也從過去的 5-6 成，拉升至 7 成以上。