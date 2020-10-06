〈循環經濟〉友達一滴水用11次 子公司宇沛永續專注處理水資源循環

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (6) 日出席台灣循環經濟週活動，分享友達循環經濟布局，他表示，台灣屬於缺水環境，對水資源必須高度利用，友達一滴水可以用到 11 次，旗下也成立子公司宇沛永續專門處理水資源循環，朝循環經濟產業化發展。

彭双浪表示，高科技製造業是高耗能、高耗水產業，加上台灣屬缺水環境，若一缺水將導致停工停產，而隨著全球環保意識抬頭，不僅消費者，客戶也對永續製造要求提高，因此循環經濟是未來發展趨勢。

以友達為例，彭双浪指出，目前包裝紙箱材料回收率高達 7 成，平均一個紙箱使用 7-8 次，而亞洲出口到歐美為大宗，但往往回程貨櫃都是空的，若藉此利用為循環經濟，可望有效將低成本、企業負擔，在製程方面也全面回收廢晶，水資源回收率更達 92%，對個人來說，則是要思考如果從生活減碳。

經濟部在去年發起循環經濟週活動，今年更跨部會與環保署、農委會合作，產業界則有友達、永豐餘 (1907-TW)、福壽 (1219-TW)、力麗 (1444-TW) 等企業，將整合循環經濟上下游產業，建構全循環系統。

經濟部政務次長曾文生也表示，循環經濟就像人類動靜脈，台灣資源回收率已在全球名列前茅，如何將產品資源再利用，將是台灣產業下一個課題。