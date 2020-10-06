〈輝達GTC大會〉RTX 3080/3090顯卡缺貨到年底 主板廠Q4動能強

輝達 (NVDA-US) 5 日舉行 2020 GTC 技術大會，針對輝達 RTX 3080、3090 顯示卡供給問題，創辦人暨執行長黃仁勳回應，目前需求超過供給，預期到年底狀況仍難緩解，市場也看好，在顯卡需求強勁帶動下，包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 及承啟 (2425-TW) 都將受惠。

供應商透露，輝達 RTX 3080/3090 新顯卡需求超乎預期，幾乎預購推出後幾分鐘內即銷售一空，市場需求持續大於供給。

黃仁勳指出，RTX 30 系列供不應求狀況，並非輝達供貨不足，而是玩家對新顯卡需求超乎預期，展望第 4 季，預期在 10 月連假，11、12 月年底購物節效應帶動下，RTX 30 系列缺貨將延續至年底。

下半年是傳統顯卡新品發表旺季，往往掀起新一波換機潮，成台廠供應鏈主要動能，今年雖受疫情衝擊，但在宅經濟、遠距商機發酵下，全球企業、玩家對顯卡需求逆勢增加。

輝達是在 9 月推出 RTX 30 系列，包含 RTX 3090、3080、3070 GPU，相比上一代產品，將提升最高 2 倍效能、1.9 倍能源效率改善，並著重強化可編程著色、光線追蹤與 AI 技術。

此外，輝達在今年 GTC 技術大會也針對 AI 人工智慧、企業邊緣運算、機器人、遠距協作等領域，發表布局進展、新品。