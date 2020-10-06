5G手機上市助陣 宏達電9月營收月增逾8成 寫近1年來新高

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 9 月營收，受惠旗下 5G 手機 HTC U20 5G 上市，單月營收回溫至 8.17 億元，寫近 1 年來新高，月增 89.12%、年減 25.92%。

宏達電第 3 季營收 15.33 億元，季增 14.14%、年減 37.43%；前 9 月營收 42.06 億元，，年減 48.71%。

宏達電旗下 HTC U20 5G 自 9 月初開始，在 HTC 專門店、官網開賣；9 月中於電信通路上架，包括中華電、台灣大、遠傳、亞太電、台灣之星，隨著新機上市，營收同步回溫。

宏達電開發的 HTC U20 5G 是全球首款台灣製造的 5G 智慧型手機，支援台灣行動寬頻網路 5G 頻段，以及 SA&NSA 雙模，確保 5G 用戶在 5G 建設過渡期間，在 4G 環境下也能有較快網速；提供 8GB RAM/256G ROM 版本，並有墨晶綠及晶岩白兩種顏色，售價 18900 元。

鏡頭方面，HTC U20 5G 為五鏡頭，前鏡頭包括大光圈、超廣角、微距、散景等功能；自拍鏡頭則搭載 3200 萬畫素。