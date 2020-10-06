【日盛投顧】指數收復月線關卡

◆盤勢分析

1. 周二台股向上開高，權值指標股 2330 台積電領軍向上，發揮提振市場信心的效果，整體市場買盤力道具有延續性，周二加權指數終場上漲 155.95 點，收在 12，704.23 點，漲幅為 1.24%，收復月線關卡，成交金額為 1641.42 億元，籌碼方面，周二三大法人合計買超 118.35 億元：外資買超 99.88 億元、投信買超 4.11 億元、自營商買超 14.36 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周二大盤呈現價漲量增格局，有利多方，後續價漲仍須量增、價跌須量縮，多方結構方紮實。

(2)均線：指數周二收復月線 (約 12，641 點)，目前下檔以 5 日線附近位置(約 12，540 點) 作為短線支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉、且 K 值站上 50 之上，短線上格局有利多方。

3. 櫃買指數周二終場上漲 0.98%，收在 164.42 點，目前膠著於季線附近，短線上須能攻上季線並且站穩，方能確認中期趨勢轉為多方格局。

4. 觀盤重點：海外疫情可能再度爆發、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，現階段大原則仍是避開法人賣超，短、中、長期均線下彎反壓之個股，另外，9 月份營收陸續公告，建議投資人審視手中持股基本面變化，選股方面，除了具成長性的蘋概、網通、散熱族群、較不受匯損干擾的內需餐飲、營建、鋼鐵產業，我們認為亦可留意。

資金聚焦綠電、PCB、電源供應器、面板族群

1. 風電: 根據官方規劃，2025 年離岸風電累計設置量要達 5.7GW(10 億瓦)，7 月份傳出台積電向沃旭能源簽訂長達 20 年、920MW(百萬瓦) 的綠電合約，更為離岸風電產業注入強心針。周二資金青睞風電概念股，包括 3708 上緯投控、9958 世紀鋼、2031 新光鋼、1589 永冠 - KY、1519 華城同步上漲。

2. 面板: 10 月上旬最新面板出爐，延續 6 月以來的氣勢，價格仍是呈現上漲態勢，在供不應求的情況下，面板價格在第四季仍將有機會繼續上漲，有利 2409 友達、3481 群創營運。

3.5G 基地台: 第三季因中國電信設備商更改規格設計，使 5G 基地台相關 CCL、散熱供應業者出貨進度遞延，但隨中國客戶規格調整逐步進入尾聲，在 5G 基地台建置需求仍延續下，預期有利供應鏈營收動能重新復甦，相關個股主要包括 6213 聯茂、3338 泰碩。

4. 電源供應器: 電源供應器需求面廣泛，包括筆電、雲端資料中心、智慧電表、PS5 遊戲機、NVIDIA 顯卡，皆對電源供應器具有需求，相關個股包括 6282 康舒、3015 全漢、3032 偉訓、6412 群電，周二股價同步上揚。