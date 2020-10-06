【街口投信】債市週報

受惠於強勁的中國製造業數據以及美國兩黨可能達成財政刺激方案，帶動上周新興市場主權債跌深反彈，終結此前連續四周跌勢，且在資金流動方面，根據 EPFR 統計，截至 9 月 30 日當週，新興市場債券基金淨流入 $35mn，已連續 13 周呈現淨流入，顯示在當前低利率環境下，投資人積極尋求收益之需求殷切。地緣政治方面，亞塞拜然與亞美尼亞對峙升級、白宮考慮對伊朗金融部門實施新制裁、歐盟周五對白俄羅斯實施制裁以迫使該國總統盧卡申科舉行新的選舉，中東及東歐地區紛亂再起，但由於影響範圍多侷限在相應國家對全球市場影響不大。

上周五美國總統川普夫婦突宣布確診新冠肺炎疫情對市場投下震撼彈，本週主要關注能否如白宮此前表示川普將於周一出院，以及美國兩黨能否就財政刺激方案達成共識，若川普病情復原速度優於預期且美國成功推出財政刺激方案，街口投信表示將有利於新興市場走勢。

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