甩疫情拋售陰霾 美高收益債靠兩大優勢吸引資金青睞

擺脫疫情陰霾，高收益債連續 5 個月吸引資金回流，其中又以美國高收益債可望挾高殖利率、企業獲利成長兩大優勢，可望持續吸引資金進駐。

瀚亞投信指出，自 3 月新冠疫情爆發以來，隨著各國陸續解封，推升全球各國經濟成長陸續從谷底爬升且持續改善，其中高收益債券市場因具備較高殖利率，加上基期也相對投資等級債券低，過去 5 個月吸引國際資金不斷流入，買氣熱絡。

根據 JPMorgan 資料統計，國際資金從 4 月至 8 月已經連續 5 個月流入高收益債券市場，其中 5 月高收益債券市場吸金 205 億美元，創下歷史新高紀錄。

事實上，高收益債券在經歷第 1 季大幅拋售潮後，第 2 季起熱錢開始積極回流，估算約有 470 億美元流入高收益債券，其中美高收益債券基金吸金規模多達 421 億美元，占比高達 9 成以上。

瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊指出，美國聯準會史無前例的刺激措施使得金融市場多頭趨勢延續，並進一步支撐美國經濟表現，並有助美國企業營運跟獲利成長。

瀚亞投信指出，以此態勢來看，市場流入高收益債券基金的錢，大部分都是往美國高收益債券流入，原因在於美國高收益債券規模大，流動性佳，可投資標的也最多。

目前全球高收益債券市場發行量約為 2 兆美元，美國高收益債券就佔了 6 成以上，自然也成為投資人最青睞的地區。

安聯投信指出，目前全球經濟及企業獲利不確定性仍高，但主要央行在貨幣政策上表達強烈提供市場流動性的意願，各國財政政策也可望加碼，經濟數據及企業獲利多數脫離谷底，優於預期，有助支撐風險性資產表現。

以評價面來說，利差大幅擴大後迅速收斂，像投資級債利差已經回到去年底及今年初附近水位，但高收益債利差仍高於年初水位，相較於其他債市，美國高收益債仍具投資吸引力。

