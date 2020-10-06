日勝生擴張健康樂齡地產與循環經濟 三芝案已進入潛銷

日勝生 (2547-TW) 除原有「建設營造」、「營運事業」、「健康樂齡地產」三大事業體，也正努力朝「循環經濟事業」發展經營，公司並擴大執行健康樂齡地產與循環經濟事業，其中，新北三芝健康樂齡宅已在 9 月開始潛銷。

日勝生指標建案新北市三芝健康樂齡宅今年 9 月開始潛銷，全社區預定規劃銀級綠建築，以租售並行。日勝生主管指出，出租部分將循中和樂陶居模式，設計為單人房與雙人房，可供 200 位長輩居住，而銷售部分將規劃 700 多戶健康樂齡住宅出售。

根據內政部最新統計，台灣居民平均壽命 2019 年提增為 80.86 歲，其中台北市 83.86 歲最高，新北市 81.52 歲居次，突顯北台灣銀髮友善住宅需求日增。日勝生三芝樂齡宅除結合社區醫療資源與居家服務，為完備銀髮服務網絡，並與馬偕醫學院、明新科技大學、聖約翰科技大學簽訂產學合作備忘錄，引進高齡長者專業照顧技術、長者服務事業科系人才，協助日勝生健康樂齡社區發展。

日勝生幸福站建案。(圖：日勝生提供)

日勝生並將循環經濟植入各建案設計，日勝生主管說，雙鑽石綠建築標章的板橋日勝幸福站，2 樓以上 4450 戶住宅都已住滿，而一樓辦公室目前每坪行情約 45-55 萬元，店面每坪約 75-85 萬元。 社區包含 2.5 萬坪綠地及 89 種喬灌木，並有生態雨水儲集系統，可回收再利用的保水滯洪量達 6166 噸。社區綠地每年可減少二氧化碳排放量約 3001 公噸，相當於 7.8 座大安森林公園一年碳吸附量。

而日勝生循環經濟事業日鼎水務，建構銀級綠建築桃園北區水資源回收中心及污水下水道系統 BOT 案，規模涵蓋桃園約 7610 公頃六個都市計畫區，2019 年廢水可處理量達 1438 萬噸。至今桃園地區接管戶數達 9.3 萬戶，每日可處理污水量 5 萬噸，目標 2020 年底接管戶數將達 10 萬戶。

因應廢水污泥處理系統副產品沼氣，日鼎水務同步研發回收沼氣發電技術，並以此再生電力，支持下水道系統運作。目前沼氣回收每天約 481 立方公尺，依照行政院農委會沼氣發電研究數據，每 0.7 立方公尺的沼氣可產生 1 度電計算，日鼎水務如以沼氣循環發電，每年可產生再生能源超過 25 萬度電。