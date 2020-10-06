外資連三買大舉加碼元大台灣反1 對面板雙虎操作不同調

台股今 (6) 日在熱錢帶動下，電子、金融、傳產族群全面走揚，激勵指數終場大漲百點，一口氣站上月線、季線、12700 點三大關卡，三大法人同步站在買方，聯手買超台股 118.3 億元，其中，外資連三買，加碼元大台灣 50 反 1、台積電、金融族群，但對面板雙虎操作不同調，買超群創但反手賣出友達。

外資前十大買超標的，大買元大台灣 50 反 1 27197 居冠，新光金 20918 張、面板股彩晶、群創也分別有 20413、18787 張，華邦電 13667 張、台積電 12856 張、元大金 11969 張、開發金 10821 張皆逾萬張，其他則依序為華新、宏碁。

賣超方面，外資大砍聯電 39959 張，友達、避險指標富邦 VIX 也有 6878、5792 張，其他依序為永豐金、中興電、兆豐金、神州 - DR、圓剛、長榮、欣興。

投信則鎖定加碼宣德 1996 張，聯電、南電、欣興、中興電也分別有 1639、1192、1095、1073 張，其他依序為友達、長榮、奇鋐、創意、臻鼎 - KY；賣超方面，投信大舉減碼友達 3416 張，國產、晶技、技嘉也分別有 2972、1954、1125 張，其他依序為上海商銀、金居、廣明、正新、微星、聯強。

期貨方面，外資加碼多單 205 口，多單未平倉口數 25011 口，投信減碼 1211 口空單，空單未平倉口數來到 35035 口，自營商則減碼 448 口多單，多單未平倉口數達 11705 口。

法人表示，美國總統川普出院，讓市場氣氛轉趨樂觀，在資金行情、電子及傳產業進入傳統旺季下，台股可望維持多頭走勢，而本周也正值上市櫃公司 9 月營收密集公布期，可留意營收、展望較佳個股布局。