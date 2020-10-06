〈車市〉裕日車大改款Sentra售價再降1萬 導入GT-R設計

裕日車 (2227-TW) 今 (6) 日正式發表全新大改款 NISSAN All New Sentra，售價 73.9 萬元起，較預售價再調降 1 萬元，裕日車總經理李振成表示，預接單已達 1500 台，今年底前拚銷售達 3500 台，為第四季銷售增添強勁成長動能。

李振成指出，由於不少台商留在國內，帶動消費，車市表現優於預期，預估全年車市規模可達 42.8 萬台甚至更高，而裕日車在大改款 Sentra 的加入下，目標 10-12 月單月銷售超過 3000 台，第四季挑戰銷售 1 萬台。

裕日車大改款的 Sentra 強打具備多個 NISSAN 旗下日系超跑 GT-R 設計，包括跑格三環式出風口、媲美 GT-R 超跑級風阻係數 0.26Cd，以及全新 1.6G 第三代 HR16K2 引擎以 GT-R 鏡面熔射缸孔技術，將 1.6L 的動力提升至直逼 1.8-2.0L 的引擎表現。

此外，Sentra 也強調多個同級唯一或最佳，包括同級最佳 17.7KM/L 油耗表現、同級最大 9 吋 X-Media V 智慧影音多媒體系統、同級唯一 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，而尊爵智駕版更擁有同級唯一 EAPM 油門誤踩緊急輔助系統。