板橋大遠百提前2周辦預購會搶市 成長設10%高標

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 在旗下台中大遠百領軍首波周年慶繳出亮眼成績後，CITY 系列另一大店板橋大遠百也將於 10 月 22 日活動開跑，並提前於 10 月 8 日起展開預購，板橋大遠百指出，周年慶檔期業績目標要衝上 26 億元，年增 10%，一旦達標，全年業績將可望達去年水準。

板橋大遠百坦言，疫情衝擊最甚時點落在 4 月，當時全館業績下滑約 30%，不過 5 月開始明顯反彈，至今維持成長，使前三季營收僅衰退 1%，今年周年慶活動設下成長 10% 高標，主要是因前三季化妝品業種仍成長 8%、大家電成長 4%，而大型精品店也成長 20%，反映國人消費力不減。

板橋大遠百預計，若周年慶檔期可達 26 億元目標，全年可望繳出與去年持平的成績。

另外，遠百也透露，目前集團百貨體系電商平台正進行整合中，未來包括遠百、遠東 SOGO、Friday 購物和愛買等都將納入，藉此強化電商版圖布局。

遠百今年周年慶業績目標是既有店上看 122 億元，年增 8%，是訂下最高成長目標的百貨業者，而在遠百信義 A13 首度加入周年慶檔期的帶動下，全檔期業績拚衝破 130 億元，年增 15%。