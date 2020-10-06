行銷活動助攻 電子支付總使用人數突破千萬大關

金管會今 (6) 日公布電子支付機構業務資訊，電子支付透過合作通路、行銷活動搶客，截至 8 月底止，使用者人數已突破千萬人大關、達 1008 萬人；其中，使用者人數最多的是街口支付，有 320 萬人，占比高達 31.7%。

據金管會統計，目前總計有 5 家專營電子支付機構，分別是街口電支、歐付寶、橘子支、簡單支付、國際連等，及 23 家兼營電子支付機構，包括：銀行 21 家，1 家為電子票證（一卡通）及 1 家是台灣郵政，電子支付總使用者人數約 1008 萬人，7 月底約為 966 萬人，單月增加 42 萬人。

統計至 8 月，代理收付的實質交易金額約 55.2 億元，較上月增加 2.5 億元；當月帳戶間移轉金額約 21.2 億元，較上月增加 0.4 億元；當月收受儲值款項金額約 70.4 億元，較上月增加 3.4 億元，顯示國人使用電支進行消費仍持續成長。

若從各家電支機構來看，會員人數最多的為街口支付，有 320 萬人，第二名是一卡通的 266 萬人，第三名是玉山銀行則有 121 萬人。

至於電子票證業務，截至 8 月底，目前計有 4 家專營電子票證機構及 1 家兼營電子票證銀行，目前總流通的電子票證卡數約 1 億 3050 萬張，7 月底約為 1 億 2949 萬張，較上月增加 101 萬張；8 月消費卡數約 1412 萬張，較上月增加 20 萬張；8 月消費金額約 76.9 億元，月減 0.4 億元；儲值總餘額約 109.6 億元，月增 1.5 億元。

行政院已經通過電票電支合併修正案，本會期將送入立法院審查，未來將可擴大電支使用領域及範圍，有助相關業務進一步成長。