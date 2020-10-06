陽明深化新南向布局 投資台馬紅橋倉儲

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (6) 日宣布，攜手台源國際控股和馬來西亞在地合作夥伴，共同投資成立「台馬紅橋倉儲」(Jambatan Merah Formosa Depot Sdn. Bhd.)，藉此經營馬來西亞巴生港內陸空櫃場和貨櫃修洗等業務。

陽明指出，馬來西亞是東協經濟大國之一，據國際貨幣基金組織 (IMF) 6 月報告，儘管今年因新冠肺炎疫情衝擊，經濟成長率預估為 - 3.8%，但明年上看 6.3%，有望超過疫情爆發前經濟成長水準，當地產業與需求發展可期。

陽明進一步說明，馬來西亞巴生港不僅馬來西亞最大港口，也是陽明航線重要靠泊港口，尤其航港事業是馬來西亞當局重點發展項目，因此，陽明除了在當地已有全資子公司深耕運輸物流市場，搭配此次合資設立的台馬紅橋公司堆場投資，可整合中下游產業。

陽明看好，未來在巴生港可藉由航線的靈活布局和各合作業者營運優勢，提供客戶更優質多元的運輸服務，並有效降低操作成本。

在我國政府積極推動新南向政策下，陽明表示，已於 2018 年在印尼泗水設立台印貨櫃倉儲物流公司，此次是對東南亞地區的全新投資項目，未來也將積極尋求各式跨業合作。