華研音樂Q3營收季增2.6% 藝人演出活動看至年底

華研音樂 (8446-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收 0.96 億元，月增 4.24%，年減 21%，近 5 個月高點；第三季營收 2.79 億元，季增 2.6%，年減 28.3%；前 9 月累計營收 8.66 億元，年減 21.2%。華研表示，下半年國內商演活動增加、校園大型活動恢復舉辦，藝人演出機會將延續到年底。

華研表示，下半年國內商演活動增加，及校園大型活動恢復舉辦，藝人持續有演出機會，將可延續到年底的跨年活動。不過，今年海外大型演唱會計劃受疫情影響暫緩，少了大型演唱會貢獻，營收因此衰退。

華研強調，即使疫情衝擊未退去，對旗下藝人規畫仍確實執行，並密切關注市場發展、創造藝人曝光機會，加上穩定的歌曲授權收入貢獻，減緩肺炎疫情對公司的營運影響。

華研音樂擅長打造新人，今年的大型公開新人徵選計劃─「華研國際 ZZ 世代練習生徵選」進入校園徵才，選出的練習生經過培訓，都是將來潛在新星。日前加入華研的陳昊森，其主演的電影《刻在你心底的名字》，未上映前已口碑爆棚，上映首日即登今年台灣電影開片首日票房冠軍，陳昊森更以此片入圍第 57 屆金馬獎最佳新演員，未來演藝發展值得期待。