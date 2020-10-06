新台幣狂升 壽險業前8月匯兌成本達1955億元 連四個月創高

新台幣升勢檔不住，今 (2020) 年前 8 月已升值 1.9%，也讓壽險業的匯兌成本衝到 1955 億元，年增 32%，連續四個月創歷史新高。不過因為資本市場雖有回檔但仍處在高檔盤旋，壽險業淨值雖下降但還是有 2 兆 3029 億元水準，為歷史次高。

據金管會統計壽險業每月單月匯兌成本，1 月 222 億元、2 月 186 億元、3 月 120 億元、4 月 451 億元、5 月 244 億元，6 月 295 億元，7 月 271 億元，8 月 166 億元。

以前 8 月來看，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 2059 億元，但因為用避險契約避掉 1137 億元、及用 61 億元外匯準備金沖抵匯損，但避險工具換匯成本還是達 1094 億元，使得前 8 月壽險業匯兌總成本仍高達 1955 億元。

此外，截至 8 月底止，整體壽險業的稅前盈餘 1868 億元，台股在 8 月跌 0.58%，淨值雖然比前一個月少掉 850 億元，但仍有 2 兆 3029 億元水準，較去年同期增加 3801 億元，為歷史次高紀錄。