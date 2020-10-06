大田旺季效應發酵 Q3營收11.75億元創12季新高

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 第三季起受惠日系客戶拉貨動能增強，訂單能見度提升，旺季效應提前發酵，大田今 (6) 日公布 9 月營收，以 4.14 億元創 32 個月來新高，第三季營收 11.75 億元，也改寫 12 季以來新高，同時，第四季營收將再向上。

大田精密 9 月營收 4.14 億元，為 32 個月來新高，月增 9.74%，年增 37.5%，第三季營收 11.75 億元，季增 42.47%，年增 16.13%；前 9 月營收為 27.25 億元，年減 8.62%。

大田目前不僅受惠日系客戶訂單回籠並出貨，美系客戶也加速出貨回補庫存，隨著第四季進入旺季，法人估訂單及出貨可望逐月向上。

大田精密今年上半年稅後純益 1.75 億元，每股純益為 2.88 元，扣除停業部門損失後，上半年每股純益為 2.09 元。

大田客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成；大田精密主管指出，日本 4 月及 5 月因疫情緣故封境，造成市場去化力道驟減，但在 6 月解禁後，日系品牌客戶拉貨態度轉趨積極，第三季起還有新產品上市銷售，現階段美系客戶也在加速拉貨。

大田公司營運穩定，多年深耕的高爾夫生產基地江西大田積極推動生產自動化，人力資源穩定，且有完整供應鏈體系，能吸引客戶穩定下單，第三季營收成長，主要關鍵在江西廠在總經理許戎民親坐陣指揮並且加深自動化製程，獲利能力也明顯提升。