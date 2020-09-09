大田精密7月獲利大增95% 前7月每股純益3.08元

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 第三季受惠日系客戶拉貨動能增強，訂單能見度提升，接單大於第二季，7 月營收 3.65 億元創新高，大田自結 7 月單月稅後純益 8200 萬元，年增 95.24%，每股純益達 0.99 元，加計上半年財報獲利數，前 7 月每股純益 3.08 元。

大田目前不僅受惠日系客戶訂單回籠並出貨，美系客戶也加速出貨回補庫存，隨著第四季進入旺季，法人估訂單及出貨可望逐月向上。

大田今年第二季營收為 8.25 億元，7、8 月營收陸續改寫今年新高，第三季在接單旺盛且能見度升高下，營收可望優於第二季。

大田今年上半年稅後純益 1.75 億元，每股純益為 2.88 元，扣除停業部門損失後，上半年每股純益為 2.09 元。

大田客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成；大田精密主管指出，日本 4 月及 5 月因疫情緣故封境，造成市場去化力道驟減，但在 6 月解禁後，日系品牌客戶拉貨態度也轉趨積極，第三季還有新產品上市銷售，現階段美系客戶也在加速拉貨。

大田公司營運穩定，多年深耕的高爾夫生產基地江西大田積極推動生產自動化，人力資源穩定，且有完整供應鏈體系，能吸引客戶穩定下單，7 月及 8 月營收雖較去年同期小幅成長，但江西廠在總經理許戎民親坐陣指揮並且加深自動化製程，獲利能力也明顯提升。