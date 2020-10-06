德微9月營收創近兩年新低 今年Q4起轉型

二極體業者德微 (3675-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收 0.81 億元，月減 39.1%，年減 41.7%，第三季營收 3.49 億元，季減 15.71%，年減 14.67%，累計前三季營收 11.46 億元，年減 0.21%；德微指出，由於集團內部庫存調整影響，9 月營收創近兩年來新低，第四季起將積極轉型。

展望後市，德微表示，隨著感恩節、聖誕節等消費性節慶到來，有助消費產品銷售，加上遠距商機持續發酵，如遠端伺服器、筆電、通訊、手機等，皆會帶動二極體需求，積極看待第四季季節性商機。

德微預計，未來將持續提升旗下子公司亞昕技術能力、整合公司資源，以及全面導入智慧製造、自動化生產、跨入新晶圓製程，看好隨著產品及技術發酵，將帶動公司未來兩年獲利大躍進。

德微指出，今年第四季至明後年產品策略分為三面向，首先，晶圓製程技術方面，亞昕年初已完成以 GPP 製程為主的 6 吋晶圓開發製程技術，德微受惠新晶圓製程，可望大幅降低晶圓採購成本，將有效提升公司整體毛利率，以及獲利能力。

其次，德微將逐步汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，有助通過車用產品客戶認證，更可藉由大數據分析，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產 (自動化) 製程技術累積，提升競爭優勢。

最後，德微看好，受惠高度自動化，明後年將可大幅貢獻公司獲利能力，預計未來兩年毛利率可望突破 40%。