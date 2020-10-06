916口罩進口新制上路 仍有超過2千萬片口罩進口

為防堵中國製口罩混充國家隊口罩，政府拍板自 9 月 16 日起將口罩列為「輸入管制」加強管理，根據財政部關務署統計，截至 9 月 27 日止，仍有 2200 萬片口罩申請進口，其中有 1.2 萬片因未申報貿易局同意文件證號，遭海關否准報關。

根據關務署統計，9 月 16 日到 9 月 27 日期間，非醫用口罩共 1980 萬 4460 片口罩報運進口，醫療用口罩則有 243 萬 2500 片申請報運進口，其中非醫用口罩約 1.2 萬片因未取得貿易局同意文件證照，遭海關否准。

關務署表示，這批遭海關否准的非醫用口罩，共有 14.6 萬片因經貿局電腦簽審比對，發現與納稅義務人、申報幣別不符等單證不符因此暫緩通關，但只要完成補證程序依舊可放行。

關務署表示，不論是進口醫用或非醫用口罩，都應事先向經濟部貿易局申請輸入許可，其中醫用口罩則需另外像衛福部食藥屬申請醫療器材許可證等文件。

另外，在海關加強查緝下，來自中國的「偽標 MIT」口罩數量也有驟減趨勢，根據關務署統計，從 8 月 16 日起迄今，共查獲 180 萬餘片偽標 MIT 口罩，9 月 16 日起，偽標台製口罩數量降至 40 萬件，9 月 24 日更銳減至 4000 多片，顯示在海關強力攔查下，偽標台製口罩明顯縮減。