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川普喊卡！新刺激法案談判破局 大選前都沒得談

鉅亨網編譯羅昀玫
川普喊卡！新刺激法案談判破局 大選前都沒得談。(圖片：AFP)
川普喊卡！新刺激法案談判破局 大選前都沒得談。(圖片：AFP)
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週二 (6 日) 美國總統川普推文表示，眾議院議長佩洛西沒有誠意談判，他將停止共和黨就刺激法案與民主黨間的談判，直到美國總統大選後。

美國兩黨重啟的新刺激法案談判破局，川普推文解釋，談判破局的原因在於，兩黨對紓困金的規模與用途仍沒有共識。

川普週二推文提到，我已指示白宮代表們停止 (與民主黨代表間的) 談判，直到美國大選後，當我勝選連任後，我們將立即通過一項主要的刺激法案，重點關注勤奮的美國人和小型企業。

(圖片：川普推特)
(圖片：川普推特)

川普還接連推文解釋：「佩洛西 (Nancy Pelosi) 要求規模高達 2.4 兆美元，救助經營不善、犯罪率高、民主黨控制的州，這些錢跟新冠病毒 (COVID-19) 沒有任何關係。我們非常慷慨的新一輪刺激補貼，和往常一樣，佩洛西沒有誠意地談判，我拒絕他們的條件。」

川普稱：「(美國參議院多數黨領袖) 麥康奈爾 (Mitch McConnell) 將不會再拖拉，而會把全部時間精力放在集中美國最高法院大法官艾米科尼巴雷特 (Amy Coney Barrett) 的提名上。」

川普還不忘提到：「美國經濟狀況很好，美股處於創紀錄高水平，就業和失業數據也刷新紀錄，美國正引領世界經濟復甦，好戲還在後頭！」

(圖片：AFP)
佩洛西隨後發表聲明回應，川普根本不願消滅新冠病毒 (圖片：AFP)

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 隨後發表聲明回應，川普充分展現他的本色，在國會共和黨議員的全力配合下，以國家為代價，把自己放在首位。退出新冠疫情有關談判，表明川普根本不願消滅這種病毒。

財政部長梅努欽和佩洛西自週一開始，接連兩天就新刺激法案進行談判，上週六 (3 日) 川普因染疫住院後，還一度敦促雙方盡快達成協議。

但川普出院不到 24 小時，與梅努欽和白宮辦公廳主任梅多斯 (Mark Meadows) 對話後，週二尾盤川普就釋出暫停談判消息，恐慌指數 VIX 應聲衝高，美股聞聲豬羊變色，四大指數全數收跌，道瓊收跌逾 300 點。

(圖片：investing)
道瓊 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

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