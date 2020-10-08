現金為王嗎？橋水達里奧：這是虛假的安全感

週三 (7 日) 全球最大對沖基金「橋水」創辦人達里歐 (Ray Dalio) 警告，即便在股市動盪之際，持有現金也相當危險，這讓投資者陷入一種虛假的安全感。

達里歐週三受訪時表示，人們本能地認為現金是風險最低的資產，因其波動性較小，也因為我們從現金的角度來看待一切，以美元來衡量一切價值。

人們本能地認為現金是風險最低的資產 (圖片：AFP)

達里歐提出他不同的觀點：「由於財政刺激措施和債務產生，美元已成為一種風險資產，使投資者陷入一種虛假的安全感。」

達里歐說，自三月份以來，聯準會瘋狂量化寬鬆 (QE) 嚴重削減現金價值，由於通膨的關係，持有現金相當於接受 2％ 每年隱形稅，而從今年開始，這種情況可能會變得更糟。

聯準會主席鮑爾 8 月 27 日宣布採用「平均通膨目標」後，意味著現金在相當長的一段時間內忍受 2% 以上的實際利率，因次達利奧提倡多元化的投資方式。

這不是達裡奧首次發表的觀點，他在 7 月就曾發表類似想法，警示美元作為主要儲備貨幣在當前遇到的危機，疾呼美元已失去吸引力，現金根本就是垃圾。

他建議投資人若要分散風險，應把黃金納入其投資組合當中。

他 4 月份也提到，我相信，債券持有人將越來越多地質疑，他們持有的債務資產是否能成為良好的財富儲備。Fed 在大量印鈔的同時，獲得的實質和名目利率都為負。現金是無息貨幣，不會是持有的最安全資產。

達利歐的旗艦基金「Pure Alpha II」去年虧損 0.5%，是自 2000 年來首次年度虧損，今年也沒躲過 3 月股災，截至 8 月，Pure Alpha II 淨值慘跌 18.6%，創下十年來最嚴重的損失。

截稿前，美元指數下滑 0.09% 暫報 93.61，十年期美債殖利率上漲至 0.784 %，黃金期貨下跌 0.01% 暫報每盎司 1890.70 美元。