〈貴金屬盤後〉市場關注美元、新刺激措施前景 黃金自2週高點回落

週二 (6 日) 交易，黃金期貨價格收低，自前一日因美元走疲而登上的 2 週高點回落。

投資者持續關注美元動向，以及華府推出新一波刺激方案的可能性。

Wilshire Phoenix 合夥人 Will Cai 表示，「黃金價格仍持續整合。由於基本面的支撐因素仍存在，價格仍保持堅挺。」

「一些基礎的驅動力本身在過度擴張後，就處於回調 / 整合之中，包括實際利率，這些從而影響了黃金價格。」

「整體看漲的宏觀條件仍在發揮作用，讓黃金中長期看漲。這些宏觀條件例如經濟不確定性和通膨預期等。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 11.30 美元或 0.6%，收每盎司 1908.80 美元。

週一黃金上漲 0.7% 至 1920.10 美元，為交易最活躍契約自 9 月 18 日以來最高點。

12 月白銀期貨價格下跌 64 美分或 2.6%，收每盎司 23.921 美元。前一日漲幅 2.2%。

ICE 美元指數週一下降後，週二大約持平。

週二公債殖利率上升，被視為不利於黃金的因素之一。殖利率下降是黃金今年上漲的動力之一，因殖利率下降可降低持有大宗商品這類不孳息資產的機會成本。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，可能需要美元大反彈、公債價格下跌或殖利率持續上升，才能引發黃金激烈拋售潮。但他認為不可能出現這樣的發展。

「若要讓殖利率大幅上升，Fed 和其他主要央行將必須放棄其鴿派觀點，並開始收緊政策，這一切都歸結於經濟。但就目前或可預見的未來而言，全球經濟並不處於需要緊縮貨幣或財政政策條件的狀態。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二重申其信念，即美國經濟需要更多財政支持，即使迄今自疫情中強力地恢復過來亦然。

「如果貨幣政策和財務政策持續發揮作用，為經濟提供支撐直至完全擺脫困境，那麼經濟復甦將會更強且更快速。」他在國家商業經濟協會發表演說時提到。

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