〈貴金屬盤後〉川普停止刺激方案談判 恐有利美元 黃金挫至一週多最低

週三 (7 日) 交易，黃金期貨價格擴大前一日跌幅，收在一週多以來最低點。

川普總統週二下午宣布，他已停止與國會民主黨談判新一波財政刺激方案，促使金價在當日電子盤交易加深走跌。川普隨後呼籲針對幾項個人援助措施採取行動。

Zaner Metals 分析師每日報告指出，「刺激方案的談判突然破局，這讓市場周二對黃金和白銀的想法轉向下行，到週三市場想法仍處於下行。」

「由於目前白宮與國會爭論『現在最小的刺激措施是什麼』，所以可預期出現適度的波動，市場多週以來一直預期雙方會達成刺激協議，若出現這麼小的協議，可能會讓市場嚇到愣在那。」

「我們建議積極 / 短期交易者趁達成協議激起上漲時，準備好拋售。黃金自 8 月觸及 1923.10 美元高點後出現下降趨勢，這類交易者可能會成為 12 月期金的賣家，趁黃金反彈到 8 月 1923.10 美元阻力線上方時拋售黃金。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 18 美元或 0.9%，收每盎司 1890.80 美元，為交易最活躍的期金自 9 月 28 日以來最低收盤價。

週三下午 Fed 發佈 9 月會議紀錄不久，黃金電子交易價格持平在 1889.80 美元，該會議紀錄顯示決策者擔憂倘若財政援助減少或消失，將會發生什麼事。

12 月白銀期貨價格下跌 2 美分或 0.1%，收每盎司 23.896 美元。

黃金期貨週二收低，隨後川普指責民主黨談判包藏禍心，故將在 11 月大選前停止刺激方案的談判，激起股市大筆拋售，黃金期貨價格也在電子盤中擴大下跌。幾個小時後，川普又表示，他願意簽署零星幾項援助措施，包括再次向美國家庭直接發放每人 1200 美元的支票，以及提供航空業和小型企業的救濟金。

分析師認為，雖然做法或多或少會變動，但大選前恐怕不太可能出現任何財政紓困方案，這增加了通縮壓力。儘管黃金常在不確定時期被當作避險工具，但美元上漲就會抑制市場對黃金的需求。

德國商銀大宗商品分析師 Daniel Briesemann 表示，「乍看之下，近期內不會有任何刺激經濟的措施，這應該有利於黃金，但稍晚的交易時間價格下跌是因為美元上漲，顯然在川普發言後，美元也湧入避險需求。」

美元走強易挫傷美元計價的大宗商品價格，因使用其他貨幣的買家可能降低購買意願。

ICE 美元指數週三走勢持平，本週迄今約下跌 0.2%。

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