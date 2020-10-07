流感比新冠可怕？川普遭臉書刪文、推特打臉 怒斥：廢通訊法230條！

臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 週二 (6 日) 均對川普總統在其平台上的發文採取行動，因川普發文宣稱季節性流感比新冠病毒更致命，恐有誤導之嫌。

臉書刪除川普的發文，推特則在其發文上置放標籤，先行警告觀看者其有關新冠病毒的訊息錯誤，再讓觀看者點擊進入，且該發文不得轉發分享。

川普 2 日驚傳確診新冠病毒，入院接受治療後於 5 日出院。川普旋即在臉書和推特上共享發文，稱「流感季節來了！儘管有疫苗，每年還是許多人死於流感，有時超過 10 萬人。我們會因為這樣關閉國門嗎？不，我們會學習如何與之共存，就像我們正在學習如何與新冠病毒共存，而新冠病毒在多數人群中的致死率要低得多了！！」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，截至週二早上，新冠病毒大流行迄今，美國確診人數超過 745 萬人，其中至少 210195 人已經因而死亡。

根據疾病控制與預防中心 (CDCP) 的數據，估計 2.2 萬人因 2019 年至 2020 年的季節流感而死亡。此外，自 2010 年以來，死亡人數最多的流感季節發生在 2017 年至 2018 年，估計該次流感季節 6.1 萬人死亡。

臉書發言人聲明，「我們會刪除有關新冠病毒嚴重性的錯誤訊息，所以現在已經刪除了該文。」

有別於上一回臉書的不作為的堅持，此回臉書行動較快，在推特安置警告標籤前 3 小時就移除川普該篇發文。川普臉書帳戶追蹤者超過 3150 萬人，而推特帳戶追蹤者超過 8700 萬人。

在推特和臉書採取行動後，氣炸了的川普在推特上發文怒喊「廢除《通訊規範法》（Communications Decency Act ）第 230 條（Section 230）》

第 230 條讓社交媒體業者可以對平台上的內容進行審查管控，但同時又為業者撐起免責保護傘，使業者不會因用戶在平台上的發言，而須承擔法律責任。

川普先前已因發文內容有爭議，遭推特安置標籤警語，今年五月川普便簽署了一道行政命令，要求美國商務部督促美國聯邦通訊委員會（FCC）審查《通訊規範法》第 230 條。

針對該法的審查，臉書、谷歌 (GOOGL-US) 和推特執行長已同意 10 月 28 日將出席聽證會，向參議院商務委員會就該法發表證詞。