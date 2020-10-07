加強鎳金屬供應 傳特斯拉與必和必拓商討合作

彭博社 (Bloomberg) 報導，知情人士表示，電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周三 (7 日) 傳出正與必和必拓集團 (BHP Group) 進行鎳金屬交易談判，以提高汽車產能及電池自給自足目標，避免上游原料供應緊縮。

該匿名知情人士透露，雙方有關定價的談判持續進行中，兩方尚未達成最終協議。若未來如願與特斯拉達成協議，可能會讓必和必拓投資人感到驚喜，主因於鎳僅占必和必拓業務範圍中的一小部分，而這協議將象徵該公司在拓展鎳金屬業務、以及調整鎳部門和服務電池供應商方面，取得實質進展。

特斯拉洽商鎳礦合作，加上 BMW、福斯等車廠相繼進入電動車市場，鎳需求預料將在未來幾年內隨之暴增。電池金屬中，相較於成本高且供應商透明度低的鈷，鎳相對具有優勢，有助電池容納更多電量。

馬斯克曾在 7 月時承諾會與以環保方式生產鎳礦的礦商簽訂鉅額合約。他上個月也透露持續接洽數家鎳礦業者，「我們確實需要確保生產線不受鎳供應的束縛，我確實已和跨國大型礦商談過話，希望他們生產更多的鎳。」

據資料顯示，必和必拓 2019 年鎳金屬業務對日、韓與中國電池製造商出售比重由 2016 年的不到 5% 成長至 75%。必和必拓執行長 Mike Henry 在上個月受訪時提到，鎳的需求將在電池和電動汽車趨勢支撐下顯著成長，鎳價看漲。

彭博分析師 Allan Ray Restauro 表示，隨著鋰離子電池生產商的需求回升，電池級的鎳金屬市場將在未來兩到三年內維持供需緊縮的狀態，當鎳價開始回升， 2023 年初鎳供給可能出現明顯的缺口。

2011 年至 2030 年電池需求規模與比重 (圖: Bloomberg)

除了必和必拓外，特斯拉也與巴西最大鎳礦商淡水河谷 (Vale SA) 洽商，淡水河谷表示，目前已和包括特斯拉在內的供應鏈廠商對話，商討建立合作夥伴關係的可能性。