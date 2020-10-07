美國刺激法案談判破局 離岸人民幣重貶270基點

受到美國總統川普表示將暫停與民主黨之間就刺激法案所進行的談判，直到美國總統大選後。川普丟下的震撼彈立即造成金融市場動盪，離岸人民幣匯率急貶，周三 (7 日) 凌晨收在 1 美元兌 6.7461 人民幣，貶值 276 基點，幅度 0.4%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

川普直指民主黨所推的刺激法案獨惠民主黨執政的州，該法案並不是為了新冠疫情，暗指民主黨是為贏得美國總統大選而推出該法案。他表示因眾議院議長佩洛西談判沒有誠意，所以溝通破局。

他同時表示在他連任後會推出新的刺激法案，重點將放在美國人和小型企業上。

分析指出市場原本期待美國民主及共和兩黨能在總統大選前就刺激法案達成一致共識，美股在這個期盼下也一度出現反彈。但現在局勢又變得不明朗，可能在總統大選前金融市場將變得更加動盪。

目前中國仍在十一長假中，因此在岸人民幣並未報價，即便離岸人民幣因美國刺激法案談判破局而出現回貶，但在十一長假的期間內，全球金融市場回溫，離岸人民幣與在岸人民幣有約 450 基點的升值價差，若沒有再出現重大意外造成離岸人民幣大幅貶值，在本周五 (9 日) 中國重新開市後，在岸人民幣仍會走升補足與離岸人民幣之間的價差。

