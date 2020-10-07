〈紐約匯市〉新紓困案川普喊停 投資人尋求避險 美元、日圓反彈

美國總統川普周二 (6 日) 在美股尾盤時段於推特發文表示，已經停止和民主黨人間的新一輪刺激計畫談判，直到大選結束，最新消息令經濟復甦蒙上陰霾，投資人對避險需求升高，美元反彈，日圓也升值。

市場原本樂觀預期兩黨不久後就會達成新紓困案協議，美元因此連貶五個交易日，但川普出院返回白宮後，周二突然指示幕僚停止磋商，表示雙方就紓困金的規模和用途仍無共識，並聲稱美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 沒有談判誠意。

川普突然暫停新刺激計畫協商，美股應聲大跌，美債上漲，美元、日圓止跌回升，歐元走軟。

美元對日圓以外主要貨幣全面走強，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，周二盤中上漲 0.34% 至 93.83。美元對日圓一度貶值 0.19% 至 105.52 日圓。

OANDA 市場分析師 Edward Moya 說：「這對經濟不利，因此我們看到強烈的避險走勢。」

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二稍早向美國全國企業經濟協會 (NABE) 發表線上演說，他警告，若新冠病毒不能獲得有效控制、經濟無法持續成長，美國經濟距離完成復甦將非常遙遠，且仍有可能陷入衰退。

鮑爾再度向國會喊話，希望企業、家庭和地方政府能獲得更多財政支持。

歐元回落，周二稍早公布的德國 8 月工廠訂單優於預期，曾帶動歐元升破 1.8 美元，是兩周來首見。

英鎊兌美元貶值，仍保持在接近 1.3 美元的水準。

美國聯準會 (Fed) 將於周三公布 9 月會議紀錄，歐洲央行 (ECB) 的會議紀錄也將在周四發布。

澳幣兌美元回吐漲幅。澳洲央行周二稍早決議維持基準利率在 0.25% 不變，令預期降息的經濟學家感到意外，不過央行也表示，只要有必要，將維持高度寬鬆的貨幣政策。

截至週三 (7 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.8396。+0.3963%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1732 美元。-0.42%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2875 美元。-0.78%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7100 美元。-1.08%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3312 加幣。+0.40%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.61 日圓。-0.10%