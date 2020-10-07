螞蟻集團高姿態 路演不是人人可參加

螞蟻集團 IPO 路演即將展開，周三 (7 日) 港媒指出這次螞蟻集團上市對於參與路演的一部份法人有許多「特殊要求」，如主動要法人說明為何自己能被同意參加路演，法人指出這在香港業界是頭一遭。同時在 IPO 過程中更要求投資銀行的經辦「個人」簽保密協議。

螞蟻集團對 IPO 路演採取「嚴格管理」。外電引述一位駐香港的基金經理表示，負責承銷螞蟻集團的承銷商要求他須填寫一份文件，說明對投資螞蟻集團的興趣，取得同意後才能參加路演。該基金經理指出在香港任何 IPO 案件中都不曾遇過這種情況。

業界慣例一般企業在上市進行路演時，對基金及各機構法人都是來者不拒，因為這些投資人手握資金有較大的話語權。

但螞蟻集團的罕見要求凸顯出螞蟻集團不願失去 IPO 的主導權，也不怕沒有人投資，因此主動出擊過濾投資人。

另一方面，螞蟻集團對於承銷商也採取一些特殊做法，不光依慣例要求承銷商簽署保密協議，更擴大到經辦個人也要連帶簽下保密協議，這在業界是很少見。

此外消息人士還指出，螞蟻集團將承銷工作切割給數家投資銀行負責，使得沒有任何一家投資銀行了解整個 IPO 過程的全貌。另外螞蟻集團還希望投資銀行不要參與競爭對手的 IPO 計劃，這讓有些投資銀行感到困擾，為接下螞蟻「大單」不得不作出改變。

同時這次螞蟻集團上市流程進展太快，已有一些律師及銀行專家指出，整個流程所花時間過短可能會出現無法充分審查的風險。

分析指出螞蟻集團 IPO 不像是母公司阿里巴巴、中芯那樣已經在證券市場經過一段時間的洗禮，市場對這些公司的資訊已充份了解，轉往其它交易所上市的審查大多是形式上，因此時間短是合理。

但螞蟻集團上市是初次，整個上市流程所花時間太短，法人還無法做出詳盡分析就要決定是否投資，這對法人的風險控管並不有利。

