川普堅持舉行辯論 拜登回應：若他還有病毒 就該取消

還在接受新冠肺炎治療的美國總統川普一返回白宮堅持投入競選活動，周二 (6 日) 表示自己已經準備好參加下一場電視辯論會，民主黨對手拜登回應，假如川普還有病毒，就不該舉行第二場辯論會。

拜登表示，10 月 15 日在邁阿密舉辦的第二場辯論會，必須按照嚴格的公衛指引執行，因為新冠肺炎已經感染太多人，是個「非常嚴重的問題」。

拜登說：「如果他 (川普) 還染有病毒，我們就不該辯論。我不確定川普總統的狀況，不清楚他現在的狀態。我期待和他辯論，但一切要在合乎指引的狀況下舉行。」

川普競選活動發言人 Tim Murtaugh 回應說：「川普總統將會健康的出席，拜登永遠不會脫離困境，他在媒體上的保護者也無法掩護他。」

接受病毒檢測呈現陽性結果的患者一般需要隔離 14 天，而川普在上周五 (2 日) 宣布自己確診。

74 歲的川普住院三天後，於周一回到白宮，但白宮和川普的助手正被新冠肺炎包圍，根據周二最新消息，白宮高級政策顧問 Stephen Miller 確診。

77 歲的拜登周二再次接受病毒檢測，結果仍為陰性。

拜登支持率持續領先川普，路透 / Ipsos 在 9 月 29 日至 10 月 5 日進行的全國民調顯示拜登領先 5 個百分點，但在關鍵搖擺州的領先幅度正在縮小。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 和民主黨對手賀錦麗 (Kamala Harris) 的辯論會將在當地時間 7 日晚間於鹽湖城登場。美國疾病管制預防中心 (CDC) 周二表示，彭斯參加辯論是安全的，他和川普在內染疫的人士沒有密切接觸。