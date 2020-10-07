正面迎戰！傳華為Mate 40 10月15日發表

在蘋果公布 iPhone 12 系列發表日期是 10 月 13 日後，市場傳出華為也將跟進在 10 月 15 日發表 Mate 40 系列，並在 10 月底上市，準備跟蘋果正面迎戰。

資料來源: 網路憶測圖

根據消息指出華為 Mate 40 系列將有 Mate 40、Mate 40 Pro 和 Mate 40 Pro + 三個版本及特別定製的保時捷版本。

去年華為曾指出 Mate 30 系列賣得比 iPhone 11 差主要是因為 iPhone 11 發表時間比華為 Mate 30 早 1 個多月，搶占先機，因此華為不會再犯同樣的錯誤。若華為只晚蘋果兩天公布新機，市場一定會將兩款手機拿出來比較。

不過華為這次面臨對最大的問題在於受到美國制裁之下，華為自家手機晶片數量不足。目前傳出華為 Mate 40 系列共有 4 個版本，但麒麟 9000 晶片數量只有 900 萬顆，這肯定不夠所有版本都使用。

而現階段透露 Mate 40 規格中，也就只有晶片這部份有變數。若根據麒麟 9000 同期的它廠晶片來看，可能搭配的選擇就是聯發科的天璣 1000 + 或是高通驍龍 865。

但以效能分析來看華為新旗艦機搭載高通驍龍 865 的機會最高，雖然天璣 1000 + 是聯發科當下最強的晶片，相較於驍龍 865，兩者綜合效能差距不小。

雖然驍龍 865 並不是採用 5 奈米製程，與麒麟 9000 在製程上有一代的差距，但兩者在效能上是最接近的。

另外天璣 1000 + 還被其它陸系品牌用在不到兩千元人民幣的千元機種上，一旦華為旗艦機 Mate 40 也採用天璣 1000+，品牌名聲一定會受到打擊。

此外，根據消息人士指出華為 Mate 40 系列將會搭載升級版的超感光徠卡四鏡頭，同時電影鏡頭與長焦鏡頭都會升級，根據過去慣例影像部分華為 Mate 40 系列應該還會帶來更多驚喜。同時華為 Mate 40 系列也會升級到 66W 超級快充。

